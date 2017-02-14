三星集团领导人李在镕因腐败案调查受到检方15小时问讯

路透首尔2月14日 - 韩国三星集团领导人李在镕接受了韩国特别检察官超过15个小时的讯问，因涉入一桩腐败丑闻的调查，这宗丑闻有可能让韩国总统朴槿惠下台。

李在镕现年48岁，是三星集团的第三代领导人。电视直播显示，周二早间他离开位于首尔南部的检察官办公室，一言不发地钻进一辆黑色汽车。

他是在周一上午来到检察官办公室的。他通过三星集团发言人否认有关行贿的指控。

分析师认为，这宗案件的最终目标是朴槿惠，对特别检察官而言，关键是要能够证实朴槿惠或与之有联系的人同三星集团之间存在非法交易。

检方还将另外四名三星高管列为嫌疑人，并已传唤了其中三人。(完)