（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透首尔2月14日 - 韩国三星集团领导人李在镕接受了韩国特别检察官超过15个小时的讯问，因涉入一桩腐败丑闻的调查，这宗丑闻有可能让韩国总统朴槿惠下台。
李在镕现年48岁，是三星集团的第三代领导人。电视直播显示，周二早间他离开位于首尔南部的检察官办公室，一言不发地钻进一辆黑色汽车。
他是在周一上午来到检察官办公室的。他通过三星集团发言人否认有关行贿的指控。
分析师认为，这宗案件的最终目标是朴槿惠，对特别检察官而言，关键是要能够证实朴槿惠或与之有联系的人同三星集团之间存在非法交易。
检方还将另外四名三星高管列为嫌疑人，并已传唤了其中三人。(完)
(编译 郑茵 审校 徐文焰)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)