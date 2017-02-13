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时事要闻 | 2017年 2月 13日 星期一 08:52 BJT

三星集团领导人李在镕接受特别检察官问讯

路透首尔2月13日 - 三星集团领导人李在镕周一出现在韩国特别检察官办公室接受问讯。

李在镕是韩国最大综合性企业三星集团的第三代领导，被认定涉嫌向韩国总统朴槿惠密友崔顺实行贿。

“我将再次向特别检察官如实相告，”他对记者表示。(完)

(编译 王颖；审校 杜明霞)

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