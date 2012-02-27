三星电子称今年手机销售目标为3.8亿部--报导

路透首尔2月27日电---媒体周一报导称,世界第二大手机制造商--三星电子(005930.KS)移动通信部主管JK Shin表示,今年的目标是售出3.8亿部手机,以维持销量呈两位数增长.

据Strategy Analytics的数据显示,三星电子去年售出3.274亿部手机,高於2010年的2.802亿部.

报导称,JK Shin周日对记者作出此番评论,正值巴塞罗那的全球移动大会贸易展召开在即.

韩联社和其他新闻媒体报导称,Shin亦表示,该公司今年旨在将智能手机和平板电脑等智能移动设备的销量提高一倍.

三星新闻发言人称,他正在查看相关报导.(完)

--编译 王翔琼;审校 张涛

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