三星电子称今年手机销售目标为3.8亿部--报导

日央行前审议委员称日圆兑美元若跌至125-130或被视为低估
路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。
路透首尔2月27日电---媒体周一报导称,世界第二大手机制造商--三星电子(005930.KS)移动通信部主管JK Shin表示,今年的目标是售出3.8亿部手机,以维持销量呈两位数增长.
据Strategy Analytics的数据显示,三星电子去年售出3.274亿部手机,高於2010年的2.802亿部.
报导称,JK Shin周日对记者作出此番评论,正值巴塞罗那的全球移动大会贸易展召开在即.
韩联社和其他新闻媒体报导称,Shin亦表示,该公司今年旨在将智能手机和平板电脑等智能移动设备的销量提高一倍.
三星新闻发言人称,他正在查看相关报导.(完)
--编译 王翔琼;审校 张涛
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