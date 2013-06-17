三星最早将于本月在韩发售新版Galaxy S4手机

路透韩国水原市6月17日 - 三星电子(005930.KS)行动通讯部总经理申宗均周一表示，该公司计划发售其旗舰产品--Galaxy S4智能手机的新机型，传送数据的速度将是正常速度的近两倍。

同时还担任联席首席执行官(CEO)的申宗均表示，这款机型最早将于本月在韩国发售。三星电子是以营收计全球最大的科技公司。

申宗均接受路透采访时称，三星正与几家海外电信运营商商讨有关这款新机的合作事宜。但他拒绝透露是哪几家电信运营商。

“我们将是第一个商业发布advanced 4G版本智能手机的厂商，” 申宗均称。

S4新机型将使用LTE-Advanced 4G技术，这是传统4G技术(即所谓的LTE技术)的升级，此外还将装配高通(Qualcomm)(QCOM.O)芯片(晶片)。

自从分析师根据行业数据显示高端智能手机市场已逐渐饱和为由，将Galaxy S4销售量预估下修30%以来，三星电子市值自从6月7日迄今已缩水近200亿美元。

三星电子在智能手机最大的竞争对手--苹果的iPhone 5也面临相同的问题。

三星电子的市值仍高达1,950亿美元，股价周一收低0.2%。

不过申宗均似乎不太担心S4的销售前景。“S4销售依然很强劲。新的4G手机将推助高阶手机销售，确保利润率水平。”

但他拒绝预测S4销售量，表示新的S4定价将略高于目前机种。

在智能手机攻城掠地之后，三星电子也期望在网络业务大展拳脚，在新兴的4G行动设备市场竞逐，挑战较大型的对手如爱立信(Ericsson)(ERICb.ST)、中国华为以及诺基亚西门子通信(Nokia Siemens Networks)。

申宗均表示，网络设备市场是三星旗下增长最快速的事业单位之一，主要受4G设备销售激增的带动。自2010年以来，4G设备销售年增率超过30%。(完)

(编译 兰秀娟/沈以文; 审校 许娜)

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