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国际财经 | 2016年 9月 14日 星期三 13:57 BJT

三星将在韩国通过软件更新限制Note 7智能手机充电量

路透首尔9月14日 - 韩国三星电子(005930.KS)表示，将在韩国进行软件更新，把盖乐世(Galaxy)Note 7智能手机的充电量限制在60%以下。由于电池可能起火，三星已要求用户退回这款手机。

一名公司发言人士表示，三星尚未决定是否在韩国以外的其它市场进行类似的软件更新。

三星在声明中表示，这次软件更新将自动推送，9月20日韩国当地时间凌晨2点开始。(完)

(编译 张涛；审校 张明钧)

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