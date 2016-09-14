三星将在韩国通过软件更新限制Note 7智能手机充电量

BIS称英镑去年10月闪崩或因多种因素所致
路透伦敦1月13日 - 国际清算银行(BIS)周五发布报告称，关于去年10月份英镑闪崩可能是交易员蓄意为之这一点，几乎没有数据加以证明。该行报告另外指出了一些结构性因素。
路透首尔9月14日 - 韩国三星电子(005930.KS)表示，将在韩国进行软件更新，把盖乐世(Galaxy)Note 7智能手机的充电量限制在60%以下。由于电池可能起火，三星已要求用户退回这款手机。
一名公司发言人士表示，三星尚未决定是否在韩国以外的其它市场进行类似的软件更新。
三星在声明中表示，这次软件更新将自动推送，9月20日韩国当地时间凌晨2点开始。(完)
(编译 张涛；审校 张明钧)
路透伦敦1月13日 - 国际清算银行(BIS)周五发布报告称，关于去年10月份英镑闪崩可能是交易员蓄意为之这一点，几乎没有数据加以证明。该行报告另外指出了一些结构性因素。
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
路透伦敦1月13日 - 投资人本月深受黄金吸引，因对美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策及特朗普政府的疑虑，使得之前受挫的金市在1月出现了不同凡响的反弹。