三星将检查250家中国供应商 稽查劳动违规行为

韩国三星电子周一表示，将对250家为其生产产品的中国公司进行检查，以确保他们不违反劳动法。此前一家位於美国的组织指责三星的一家供应商使用童工。三星称，在对该供应商工作环境的调查中，未发现有低於法定年龄的工人，但检查发现了几例管理不善和有潜在安全风险的做法。