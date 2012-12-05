委内瑞拉将与三星电子建合资企业

路透加拉加斯12月4日电---委内瑞拉国营媒体周二引述工业部长Ricardo Menendez的话称,该国将和韩国三星电子(005930.KS)设立合资企业,在委内瑞拉生产电信零组件.

Menendez告诉官方AVN通讯社,这家工厂将帮助委内瑞拉提升对南方共同市场(Mercosur)的出口.委内瑞拉总统查维斯政府今年稍早加入了这个贸易联盟.

Menendez提供的细节不多,但表示查维斯已授权降低该工厂将用到的零组件的税率.委内瑞拉政府将在这个合资企业占51%.(完)

--编译 张若琪;审校 孙茉莉

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