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路透中文国际短讯 | 2015年 8月 14日 星期五 13:21 BJT

三星发布新款Note和S6 edge智能手机

韩国三星电子周四发布新款Galaxy Note平板手机和加大版曲屏S6 edge智能手机。三星第二季发布广受好评的S6机型之际，市场份额却下滑，因其在高端市场面对苹果iPhone的竞争，在低端市场则遭遇华为等中国竞争对手的挤压。针对这种局面，三星对S6机型降价，并将Note手机发布时间由通常的9月初提前。路透

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