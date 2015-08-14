三星发布新款Note和S6 edge智能手机

韩国三星电子周四发布新款Galaxy Note平板手机和加大版曲屏S6 edge智能手机。三星第二季发布广受好评的S6机型之际，市场份额却下滑，因其在高端市场面对苹果iPhone的竞争，在低端市场则遭遇华为等中国竞争对手的挤压。针对这种局面，三星对S6机型降价，并将Note手机发布时间由通常的9月初提前。路透