三星推出盖乐世S8 寄望夺回Note7召回后丢失的市场份额

路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子(005930.KS)周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果(AAPL.O)夺走的市场龙头宝座。

这是三星自去年9月召回盖乐世Note7手机后发布的首款高端手机，采用的屏幕为三星高端手机中最大尺寸。

三星周三于纽约媒体活动推出的盖乐世S8有两种版本，分别为6.2寸与5.8寸版本的曲面屏幕，尺寸为三星历来高端机种之最。预计4月21日正式销售。

“我们必须大胆踏入未知，同时虚心从错误中学习，”三星无线事业部部长高东真表示；他也在活动中坦承，过去一年对三星而言充满挑战。

美国通讯商T-Mobile US(TMUS.O)与威瑞森通讯(Verizon Communications) (VZ.N)宣布较小屏幕的S8售价约为700美元；大尺寸屏幕的S8在T-Mobile售价为840美元，威讯售价为850美元。

S8也提供三星最新人工智慧服务Bixby，其功能包括声控助理系统，类似苹果的Siri。S8也有新的脸部辨识功能，使用者只要看着手机就能解锁。

“盖乐世S8为三星十年来最重要手机产品，在Note 7召回事件后，它的方方面面都会受到最严格的检视，”英国CCS Insight资深智能手机产业分析师Ben Wood表示。(完)