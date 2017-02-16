李在镕出席法院聆讯 逮捕与否周五上午或见分晓（更新版）

美国众议院情报委员会将传唤前国家安全顾问弗林--议员
路透华盛顿5月24日 - 美国众议院情报委员会民主党众议员Adam Schiff周三称，将传唤前国家安全顾问弗林，以调查“通俄门”事件。之前弗林拒绝在该委员会作证。
（新增最新进展）
路透首尔2月16日 - 一名韩国法官周四对三星集团领导人李在镕与另一位高管进行闭门问讯，以决定是否就他们在总统朴槿惠涉嫌贪腐丑闻中扮演的角色进行逮捕。
现年48岁、身穿一袭深色外套搭配深蓝色领带的李在镕抵达首尔中央地方法院时，现场聚集了几十名抗议人士，不过这些抗议者被防暴警察包围。
检察官也寻求对三星电子(005930.KS)社长朴商镇(Park Sang-Jin)的逮捕令，朴商镇也是韩国马术联合会(Korea Equestrian Federation)负责人。他当天在李在镕之后抵达出席聆讯。
两人都没回答记者提问。
检方一名发言人表示，聆讯结束后，两人将在法院的一处拘留中心等候法庭判决。从先前案例来看，判决料于周四晚间或周五上午出炉。(完)
(编译 陈宗琦；审校 汪红英)
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