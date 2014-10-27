三星电子宣布将退出除本土之外所有LED照明业务

美国考虑与欧盟磋商自贸协定 德国总理默克尔备感振奋

路透汉诺威4月23日 - 德国总理默克尔周日表示，继近期访美后，她对于美方考虑与欧盟磋商自由贸易协定感到“相当振奋”。各界对于欧盟与美国未来可望达成贸易协定的预期即因而升温。