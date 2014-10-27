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国际财经 | 2014年 10月 27日 星期一 15:14 BJT

三星电子宣布将退出除本土之外所有LED照明业务

路透首尔10月27日 - 韩国科技巨头三星(005930.KS)周一宣布，将退出除韩国之外所有市场的发光二极管(LED)照明业务。

2010年李健熙重返三星电子并担任董事长之时，三星集团曾把这个LED市场认定为一项新的增长业务。(完)

(编译 李春喜; 审校 张明钧)

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