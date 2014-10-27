三星电子宣布将退出除本土之外所有LED照明业务

美国考虑与欧盟磋商自贸协定 德国总理默克尔备感振奋
路透汉诺威4月23日 - 德国总理默克尔周日表示，继近期访美后，她对于美方考虑与欧盟磋商自由贸易协定感到“相当振奋”。各界对于欧盟与美国未来可望达成贸易协定的预期即因而升温。
路透首尔10月27日 - 韩国科技巨头三星(005930.KS)周一宣布，将退出除韩国之外所有市场的发光二极管(LED)照明业务。
2010年李健熙重返三星电子并担任董事长之时，三星集团曾把这个LED市场认定为一项新的增长业务。(完)
(编译 李春喜; 审校 张明钧)
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路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他有可能加入呼吁升息的少数派阵营，并预测英国经济增长和通胀可能远超过央行早前的预测值。
路透罗马4月21日 - 评级机构惠誉周五下调意大利主权信用评级，称该国经济成长疲弱，财政情况下滑，政府弱势、银行业问题层出不穷，2018年大选前政治风险难料。