（修正）三星李在镕拘押期间有充足会客时间 仍是公司关键决策人

(更正：调整标题与第一段措辞)

路透首尔3月14日 - 韩国三星集团掌门人李在镕虽然身处拘留所，但被允许探视，这可能令其仍可在公司决策过程中扮演关键角色，即便他不能像以往那样管理公司。



李在镕在上周四针对他行贿、挪用款项和其他指控进行的预审中未出庭，目前在首尔拘留中心远离其他人关押。



不过根据韩国监管规定，李在镕在周一至周六的工作时间可以同律师自由见面，且没有时间和次数限制。



其中一名律师在被特别检察官描述为可能是“世纪大审判”的首日表示，李在镕否认所有针对他的指控。



李在镕与其他所有在拘留中心候审的嫌疑人一样，每天有30分钟的探视时间，或者每个月至少12个小时；探视人包括三星一家关联企业的高管。在经过拘留中心人员同意后，他还可在没有隔离墙的房间中进行额外会面；这样的房间方便被拘留人检视文件和接听电话。



三星尚未任命替代李在镕的人选，该公司内部人士称，李在镕没有管理日常事务，但在重大事项中仍是关键的决策人物，包括新的投资、并购、人事决定和重组等。



如果官司一直打到最高法院，而且李在镕没有申请保释，那么他可能会在拘留中心至少待到9月。三星称，李在镕尚未决定是否申请保释。(完)

