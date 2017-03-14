（修正）三星李在镕拘押期间有充足会客时间 仍是公司关键决策人

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
(更正：调整标题与第一段措辞)
路透首尔3月14日 - 韩国三星集团掌门人李在镕虽然身处拘留所，但被允许探视，这可能令其仍可在公司决策过程中扮演关键角色，即便他不能像以往那样管理公司。
李在镕在上周四针对他行贿、挪用款项和其他指控进行的预审中未出庭，目前在首尔拘留中心远离其他人关押。
不过根据韩国监管规定，李在镕在周一至周六的工作时间可以同律师自由见面，且没有时间和次数限制。
其中一名律师在被特别检察官描述为可能是“世纪大审判”的首日表示，李在镕否认所有针对他的指控。
李在镕与其他所有在拘留中心候审的嫌疑人一样，每天有30分钟的探视时间，或者每个月至少12个小时；探视人包括三星一家关联企业的高管。在经过拘留中心人员同意后，他还可在没有隔离墙的房间中进行额外会面；这样的房间方便被拘留人检视文件和接听电话。
三星尚未任命替代李在镕的人选，该公司内部人士称，李在镕没有管理日常事务，但在重大事项中仍是关键的决策人物，包括新的投资、并购、人事决定和重组等。
如果官司一直打到最高法院，而且李在镕没有申请保释，那么他可能会在拘留中心至少待到9月。三星称，李在镕尚未决定是否申请保释。(完)
(编译 徐文焰；审校 王颖)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)