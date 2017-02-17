焦点：三星集团李在镕被捕 导师及集团策略主管崔志成料临危受命

路透首尔2月17日 - 据内幕人士及前高管称，三星集团实际领导人李在镕因牵涉进贪腐丑闻被捕，有可能阻碍该综合企业有关战略投资及并购的决策，即便该集团众多业务拥有强大领导阵容。

虽然旗舰事业三星电子(005930.KS)表现尚佳，但也需要填补最高管理者空缺，而最有可能的替代人选将是三星集团排名第二的崔志成，他也是李在镕的导师。

“崔志成经验丰富，一直做得很好。他是最适合在李在镕缺席时管理整个集团层面事务的人选，”三星一位内幕人士称。

三星电子仍在努力走出盖乐世Note7智能手机电池爆炸丑闻的阴影，不过半导体业务仍表现优异。三星电子过去一年股价约上涨60%。

但这次涉及广泛的调查，亦即导致国会弹劾韩国总统朴槿惠的贪腐丑闻一部分，对三星集团的业务构成较大影响。

“所有的事项实际上都停了，”三星集团未来战略室的另一位高管表示。“我们主要关注检方(对李在镕和三星)的调查...将会启动紧急计划，目前所有事项都将由崔志成掌控。”三星集团未来战略室由崔志成领导。

不过另一些人表示，由于也受到特别检察官的调查，即便是崔志成的作用可能也有限，三星或不得不依赖于各关联公司的高管层。

“鉴于我们已决定取消集团未来战略室，崔志成的作用可能会逐渐减弱，虽然还没法说减弱多少以及什么时候减弱，”另一位三星高管表示。

第四位集团内部人士称：“我们已经建立了专业管理团队负责的体制，所以在日常运行方面应该不会有问题。”

由于事件的敏感性，三星内部的个人都不愿具名。

“三星业务好像不会暂停。公司有很多聪明的人，”三星电子前高管Kim Yong-serk说。他目前是成均馆大学(Sungkyunkwan University)的教授。

但李在镕被捕将影响到三星集团的较长期投资决定。李在镕现年48岁。

“三星总裁们的绩效是按年度进行评估，所以他们不能对未来进行大胆押注。因此他们需要一个主席，”Kim说道。

三星未就其管理计划或崔志成的角色置评。

崔志成在三星供职已逾30年，在接任执行长之前，他一直在从半导体和家用电器、到电视及通讯等主要业务部门工作。

身为公司战略负责人，66岁的崔志成一直扮演着李在镕的良师，并一直在为李在镕接班积极铺路；李在镕的父亲李健熙2014年因心脏病而无法再掌管公司。

**“芯片先生”也将更上层楼？**

李在镕面对的可能是一场长期诉讼，他在公司的缺席，也可能促使三星电子副会长兼CEO权五铉扮演更重要的角色。

权五铉享有“芯片先生”称号，曾带领三星零部件业务成长，如今这块业务为三星贡献一大部分获利。

“权五铉是非常务实的管理者。和许多零部件事业的三星主管一样，他不喜欢出风头，”一位与他共事的高层人士指出。

权五铉在首尔国立大学及哈佛大学攻读电机，他为三星巩固了在记忆体晶片市场的地位，并扩张晶片代工业务，为苹果iPhone生产晶片。

然而，即使这些高层主管都拥有傲人经验及资历，仍无法弥补李在镕的缺席。

李在镕是三星寻求以新业务推动成长的重要力量，包括支持三星以80亿美元收购美国车用电子商哈曼国际工业HAR.N，创下韩国企业最大海外并购案。

“最大问题是，李在镕是决定三星整体走向的人，”前述第四位三星集团内部人士称。

“他并不插手每项业务决定，但他是那个必须为重大投资或收购案背书的人...正因为此，他无法轻易被取代。”(完)