韩国三星领导人李在镕行贿案下周开庭 堪称“世纪审判”（更新版）

路透首尔3月3日 - 韩国法院周五表示，下周四将审理三星集团领导人李在镕行贿和挪用资金案。李在镕卷入一场震惊韩国朝野的腐败丑闻，这场丑闻使总统朴槿惠受到弹劾。

李在镕今年48岁，是三星集团的第三代领导人。周二一名特别检察官指控他承诺向总统朴槿惠的一名亲信捐助430亿韩元(3,724万美元)。

“考虑到这场即将到来的审判堪称世纪审判，全球都在关注，我们很认真地做准备，”特别检察官Park Young-soo对记者表示。

据韩国中央区法院的数据库显示，审理李在镕案的法庭可容纳超过150人。

李在镕于2月17日被捕，被指控行贿和挪用资金，这给身为韩国标杆企业的三星一记打击。

三星集团不予置评，但否认有违法行为。

对李在镕的指控包括，向朴槿惠密友崔顺实相关联的一家公司和组织贿赂，以巩固他在三星帝国的控制权。

检方称，还包括资助崔顺实女儿的马术职业。

任命特别检察官的立法规定，此次审判应该在三个月内结束。

现年65岁的朴槿惠去年12月遭国会弹劾，已暂停总统职权。

如果宪法法院支持弹劾，朴槿惠将成为韩国第一位被罢免的民选总统。

宪法法院预计会在本月做出裁决。(完)