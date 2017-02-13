韩国三星集团领导人李在镕再次接受特别检察官问讯（更新版）

(新增细节、背景和股价表现)

路透首尔2月13日 - 韩国三星集团领导人李在镕周一现身韩国特别检察官办公室接受问讯，这是针对韩国总统朴槿惠以权谋私丑闻展开调查的一部分。朴槿惠可能因该丑闻下台。

特别检察官将注意力放在三星集团，指控李在镕以三星领导人的身份，承诺向朴槿惠密友崔顺实支持的一家企业和数家基金会投入430亿韩元(3,731万美元)，以换取国家养老基金对2015年两家三星关联公司合并案的支持。

“我将再次向特别检察官如实相告，”三星集团第三代领导人李在镕在进入电梯前对记者称，未透露进一步细节。

特别检察官团队称，还打算将另外两名三星高管作为嫌疑人进行质询。两人都是韩国马术联盟的官员，此前已接受过询问。

其中一人是三星电子负责企业关系的高管朴商镇(Park Sang-jin)，他在抵达特别检察官团队办公室时未回答记者提问。

调查人员可能在本周作出决定，是否再次申请对李在镕的逮捕令。

三星电子股价在0302GMT时下跌0.9%，韩股大盘则基本持平。(完)