三星电子和LG电子达成协议 终止双方的法律纷争

油价上扬拉升股市 新西兰元触及11个月低点
新西兰元下挫至2016年6月以来最低水平，此前新西兰央行意外在政策评估会议上维持中性立场，同时将利率维持在纪录低点1.75%不变。
路透首尔3月31日 - 韩国三星电子(005930.KS)和LG电子(066570.KS)周二表示，双方已同意终止之前持续不断的法律争议，并通过对话解决未来的分歧。
LG appliances负责人Jo Seong-jin上个月才因蓄意损坏三星洗衣机的指控，被检察官起诉。
两家公司的协议亦扩及子公司三星显示器(Samsung Display)和LG显示器(034220.KS)。三星显示器员工2月时被控窃取LG显示器的有机电激发光显示器(OLED)技术。
三星和LG在联合声明中称，将与有关当局联系，将双方达成的协议列入考虑。还无法立即得知检察官将如何回应。(完)
(编译 张若琪 审校 王丽鑫)
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