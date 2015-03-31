三星电子和LG电子达成协议 终止双方的法律纷争

路透首尔3月31日 - 韩国三星电子(005930.KS)和LG电子(066570.KS)周二表示，双方已同意终止之前持续不断的法律争议，并通过对话解决未来的分歧。

LG appliances负责人Jo Seong-jin上个月才因蓄意损坏三星洗衣机的指控，被检察官起诉。

两家公司的协议亦扩及子公司三星显示器(Samsung Display)和LG显示器(034220.KS)。三星显示器员工2月时被控窃取LG显示器的有机电激发光显示器(OLED)技术。

三星和LG在联合声明中称，将与有关当局联系，将双方达成的协议列入考虑。还无法立即得知检察官将如何回应。(完)

(编译 张若琪 审校 王丽鑫)

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