综述：三星和LG发布新品以促进智能手机业务复苏

2016年2月21日，三星在巴塞罗那举行的全球移动大会上展出新款S7和S7 edge旗舰智能手机。 REUTERS/Albert Gea

路透巴塞罗那2月22日 - 智能手机厂商韩国三星电子(005930.KS)和LG电子(066570.KS)周日分别发布最新旗舰产品，寻求重振销售并顶住行业增长放缓态势。

对手机厂商而言，2016年仍将是艰苦的一年，因为全球经济增长迟缓，主要新兴市场货币汇率持续疲软，令消费者购买力下降。中国制造商在国内市场增长放缓情况下向海外扩张，这可能也会进一步降低利润率。

为夺回市场份额，三星推出两款新的Galaxy S智能手机，并请Facebook(FB.O)执行长扎克伯格参加发布会，大谈虚拟现实的前景，引得上百人冲上台去照相。

LG移动业务去年因旗舰产品表现欠佳而陷入亏损，该公司G5智能手机引入模块设计理念，用户可独立更换或升级照相机和音频等功能。

LG电子还推出虚拟现实设备，以及与G5手机搭配使用的无人机控制器等配件。

分析师和投资者对LG手机的特征赞不绝口，称它们与众不同，或许足以借此振兴销量，但对于三星电子新推出手机的反应不温不火，表示其只是增量升级而已。

“由于G5手机有重大变动，我认为LG旗下移动业务可能将随着新产品的推出而好转，”首尔HDC资产管理公司的基金经理Park Jung-hoon称。

“但盖乐世S7似乎没有产生这么大的哄动效应，”Park称。

截至0212GMT，三星电子股价下跌1.3%。表现逊于下滑0.2%的韩国综合股价指数.KS11，而LG电子为劲扬3%。

由于2016年可能又是艰难的一年，对于智能手机生产商而言产品更新料为关键。研究公司TrendForce预计，今年智能手机市场增速将从上一年的10.3%放缓至8.1%。

随着中国智能手机生产商为应对内需放缓而寻求在海外扩张，该行业的利润率压力料也将加大。

三星周六表示，将于3月在中国推出移动支付服务Samsung Pay。美国消费电子公司苹果(AAPL.O)则于2月在中国推出了移动支付服务Apple Pay。

三星去年在中国市场跌出前五大智能手机厂商的排行，但希望其易于操作的支付服务能帮助重获销售势头。

“智能手机市场的挑战在于突破雷同。从设计到功能来看，所有手机的外观和功能都千篇一律，”Technalysis Research的总裁Bob O'Donnell说。

“因此挑战在于生产出脱颖而出的产品。”(完)