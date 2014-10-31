三星和LG新一代电视将采用量子点技术 因OLED价位过高

百度宣布开放自动驾驶平台Apollo
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透首尔10月30日 - 全球最大的电视制造商三星电子 (005930.KS)和LG电子(066570.KS)在新一代电视中将采用量子点技术，因为有机电激发光显示器(OLED)价格数年以后才能降到大众能接受的水平。
量子点技术目前仍处在起步阶段。其制造流程相对简单，并且能以远低于OLED价格提供更好的画质。
这样就会降低价格，或能使该技术更快普及。一名行业分析师估计，55英寸的量子点电视价格可能比目前的液晶(LCD)电视高30-35%，但OLED电视价格则可能是LCD电视的四倍。LG最近在韩国本土市场推出了一款65英寸超高清OLED电视，定价1,200万韩元(11,350美元)。
唯一的实际挑战是从为数不多的供应商获得足够的量子点材料，这些供应商包括Quantum Materials Corp (QTMM.PK)和Nanoco Group PLC (NANON.L)等。
目前日本索尼(6758.T)是目前唯一一家销售量子点电视的大型电器商。中国TCL多媒体(1070.HK)上月在柏林IFA科技展上发布了一款量子点电视。
浏览电视显示器技术图表，请点击：link.reuters.com/pur98v
浏览量子点技术图表，请点击：link.reuters.com/mer33w(完)
(编译 王丽鑫；审校 张涛)
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