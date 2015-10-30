三星集团以26亿美元价格向乐天出售旗下化学资产

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透首尔10月30日 - 韩国乐天集团周五称，将以约3万亿韩元(26亿美元)的价格收购三星集团化学业务。
三星SDI(006400.KS)周五稍早表示，将拆分旗下化学业务成为一个独立的公司，并以2.3万亿韩元(20亿美元)将新公司90%的股权出售给乐天化学(Lotte Chemical)(011170.KS)。
此外，三星电子(005930.KS)等三星集团旗下五个部门周五表示，他们将把各自在Samsung Fine Chemicals(004000.KS)的持股出售给乐天化学。(完)
(编译 李爽 审校 龚芳)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。