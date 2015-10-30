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国际财经 | 2015年 10月 30日 星期五 08:42 BJT

三星集团以26亿美元价格向乐天出售旗下化学资产

路透首尔10月30日 - 韩国乐天集团周五称，将以约3万亿韩元(26亿美元)的价格收购三星集团化学业务。

三星SDI(006400.KS)周五稍早表示，将拆分旗下化学业务成为一个独立的公司，并以2.3万亿韩元(20亿美元)将新公司90%的股权出售给乐天化学(Lotte Chemical)(011170.KS)。

此外，三星电子(005930.KS)等三星集团旗下五个部门周五表示，他们将把各自在Samsung Fine Chemicals(004000.KS)的持股出售给乐天化学。(完)

(编译 李爽 审校 龚芳)

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