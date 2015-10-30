三星集团将化学业务资产作价26亿美元售予乐天（更新版）

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路透首尔10月30日 - 三星集团将把化学部门售予乐天集团，作价3万亿(兆)韩元(26亿美元)，以便在新老领导人权力交接前简化集团架构。

三星集团去年表示，将把涉及国防和化学行业四个关联公司的持股售予韩国另一家综合企业--韩华集团。自此之后，三星集团一直在退出非核心业务。

“三星在(法定继承人)李在熔的领导下瘦身，旨在提高竞争力，任何与三星核心业务(三星电子及其金融部门)不产生协同增效的业务，都会被出售，”研究公司CEO Score主管Park Ju-gun表示。

“现在真的要看三星如何在这些核心业务展开竞争，以及生物仿制药的表现如何，该产品被称作公司未来的业务增长点。”

三星SDI(006400.KS)以2.3万亿韩元的价格，将其持有的90%化学业务股权出售给Lotte Chemical(011170.KS)。该公司在声明中称，未来五年将向电动汽车电池业务投资2万亿韩元。

乐天化学表示，将从包括三星电子(005930.KS)在内的三星集团旗下子公司手中，收购4,650亿韩元的三星精密化学(004000.KS)股权。

0200GMT，乐天化学股价下挫10%，分析师对收购价有所疑虑，尽管很多人也认为这将有助于乐天化学的产品组合由普通塑料--例如用于塑料袋的材质--扩展至附加值较高的用于汽车或家电的特种化学制品。

低油价令乐天的原材料价格下降，现金流提高，该公司公布7-9月季度营业利润4,840亿韩元，较上年同期大增241%。

不过分析师表示，该公司仍须在2018年之前为兑现近4万亿(兆)韩元的投资承诺筹措资金。

“这在财务上算不上什么问题。该公司几乎没有任何债务，2015年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为2万亿韩元。不过还是有必要仔细检讨投资是否太过激进，”新韩金融投资分析师Lee Eung-joo表示。

三星精密化学股价重挫10.9%，三星SDI股价也在宣布投资电动车电池后逆转稍早涨幅，挫跌5%。韩股综合股价指数.KS11小跌0.2%。(完)