三星电子下调第三季营业利润初估 受Note7手机事件影响

路透首尔10月12日 - 三星电子(005930.KS)周三将第三季营业利润初估值从7.8万亿韩元下调至5.2万亿韩元(46.6亿美元)，受该公司将盖乐世Note7智能手机下市影响。

三星电子在呈送给监管机构的文件中，亦将7-9月营收预估从上周预计的49万亿韩元下调至47万亿。(完)