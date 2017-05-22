三星电子称将继续寻找并购机会 并对其抱持信心（更新版）

（新增三星高管评论和背景）

路透5月22日 - 韩国科技巨头三星电子(005930.KS)的一位高管周一表示，该公司将继续寻找并购机会。该公司在寻求建立软件和服务业务，以进一步差异化其产品。

“我们对寻找符合我们策略的公司满怀信心，”三星电子高级副总裁Peter Koo在香港举行的投资者活动上表示。他并未阐述三星正考虑收购的具体目标或技术。

近年来面对苹果和华为等同业的竞争加剧，三星在并购方面愈发积极，一改以往倾向于仰赖旗下人才和利用现金进行资本支出的做法。

除了收购Viv Labs和LoopPay等公司，以强化三星在人工智能和移动支付服务业务以外，三星还斥资进入新业务。

该公司今年初完成对Harman International Industries的80亿美元收购，为其史上规模最大的一笔收购，希望藉此加速进入汽车零部件领域并打造一个新的增长引擎。

Koo称，三星软件和服务业务的目标基本就是提高其产品对消费者的吸引力，该公司将寻找合伙伙伴以及收购机会，以提升其产品性能。(完)