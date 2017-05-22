三星电子称将继续寻找并购机会 并对其抱持信心（更新版）

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
（新增三星高管评论和背景）
路透5月22日 - 韩国科技巨头三星电子(005930.KS)的一位高管周一表示，该公司将继续寻找并购机会。该公司在寻求建立软件和服务业务，以进一步差异化其产品。
“我们对寻找符合我们策略的公司满怀信心，”三星电子高级副总裁Peter Koo在香港举行的投资者活动上表示。他并未阐述三星正考虑收购的具体目标或技术。
近年来面对苹果和华为等同业的竞争加剧，三星在并购方面愈发积极，一改以往倾向于仰赖旗下人才和利用现金进行资本支出的做法。
除了收购Viv Labs和LoopPay等公司，以强化三星在人工智能和移动支付服务业务以外，三星还斥资进入新业务。
该公司今年初完成对Harman International Industries的80亿美元收购，为其史上规模最大的一笔收购，希望藉此加速进入汽车零部件领域并打造一个新的增长引擎。
Koo称，三星软件和服务业务的目标基本就是提高其产品对消费者的吸引力，该公司将寻找合伙伙伴以及收购机会，以提升其产品性能。(完)
(编译 李爽 审校 高琦)
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