三星电子利润下滑 手机部门几位高管将离职--消息

企业季报提振美股纳斯达克指数首次升穿6,000点 关注美国税改
路透纽约4月25日 - 美国股市纳斯达克指数周二触及纪录高位，道指和标普500指数逼近近期峰值，因企业季报强劲凸显美国公司的体质。
路透首尔12月4日 - 一位知情人士周四表示，韩国三星电子(005930.KS)手机部门三位副总即将离开。这家全球最大的智能手机生产企业正面利润迅速下滑的困境。
该人士称，这些高管直接向部门负责人申宗均报告。尽管智能手机部门营收下滑且预计公司在2014年将录得三年来最差年度利润，但申宗均本周仍获得留任。因为事属敏感，这位知情人士不愿具名。
消息人士称，这次离任的高管包括全球市场部主管D.J. Lee。这证实了媒体稍早的报导。
三星电子在宣布对管理人员进行一年一度的人员调动时，拒绝透露是否有高管即将离开公司。
但这次宣布的调动情况显示，管理层只有165项人员提拔，为至少四年来最少，突显公司承受的压力。
“因为以往的贡献，申宗均又得到一次机会，但他无疑会继续感受到压力，”IBK Securities分析师Lee Seung-woo在三星电子宣布人员变动之前表示。
过去三个季度，三星在智能手机市场的份额均较上年同期下滑，在低端市场受到小米[XTC.UL]等中国竞争对手的冲击，在高端市场也被苹果(AAPL.O)的iPhone系列所压制。
预计三星最晚下周将宣布年度业务整顿规划。
公司方面对细节三缄其口，但韩国中央日报稍早曾报导，三星将把手机部门的管理岗位削减25%。另有媒体报导该公司可能剥离医疗设备部门。
三星在本周稍早表示，将把光纤部门卖给美国特种玻璃生产商康宁(GLW.N)，这已经是该公司本季度第二次剥离非核心业务。(完)
(编译 郑茵 审校 朱晓军)
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