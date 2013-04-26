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货币新闻 | 2013年 4月 26日 星期五 09:37 BJT

韩国个股：三星电子第一季智能手机销量和市场份额均创纪录--研究报告

路透首尔4月26日 - 研究机构Strategy Analytics周五公布数据显示，韩国三星电子 第一季销售6,940万部智能手机，创纪录水准，从而推动其市场份额至纪录高位33.1%。

苹果 3月当即销售3,740万部iPhone手机，市场份额为17.9%。

LG电子 以1,030万部的出货量排名第三，华为位列第四。(完) (编译 李爽; 审校 张荻)
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