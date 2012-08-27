《热点透视》三星市值大减 苹果专利官司战果被夸大

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Wayne Arnold; 编译 隋芬
路透香港8月27日电---投资者对三星电子(005930.KS)在法庭上败给苹果(AAPL.O)反应过度了.在加州陪审团裁定三星侵犯苹果专利并对其罚款10亿美元后,三星市值一度蒸发120亿美元.但就算罚金再多两倍,而且一年内不能在美国出售手机,三星也不至于会损失这麽大.更何况,在没燃起专利硝烟的更重要的中国市场,三星目前是跑赢苹果的.
裁决确实构成了风险.法官有可能把罚金提高两倍,而苹果也有可能赢得不允许三星在美国销售手机和平板电脑的禁令.
美国的结果也可能为其他地方设下先例,但还没有理由认为,美国陪审团的裁决会影响在欧洲和日本的诉讼案.此外,苹果在最重要的中国市场没对三星提起诉讼.据调研公司IHS,在智能手机销量已是全球第一的中国市场,三星占有21%的份额,差不多是苹果的三倍.
虽然三星没给出全球销售的分布情况,但法庭文件显示,美国在其全球智能手机营收中只占约4%.即使罚金变成现在的三倍,而且一年内不能在美国出售手机(三星设计和推出无专利侵权的新机型需要一年),三星的财务损失也最多就是42亿美元.而这笔钱,它差不多只要三个月就能从智能手机和其他移动设备上赚到.
三星和苹果的关系可谓爱恨交加.虽然二者在智能手机与平板领域构成竞争,但三星又同时是苹果的晶片与屏幕的关键供应商.每部iPhone手机有大约25%的部分是由三星制造,而苹果只贡献了三星总收中的大概5%.
况且,苹果的威胁也不是毫无前兆的.三星股价一直交投在预估获利的八倍水平左右,主要就是因为市场担心,苹果可能以某种方式阻碍三星的产品,或是可能更换供应商.韩国对手LG电子(066570.KS)股价是预估获利的大约14倍,苹果自己是15倍.
即使遭受重大财务冲击,三星的股价仍将交投在低於预估获利10倍的水平,而且不会高过其业务的拆分价值.投资者不能因为与苹果的战败一役,就认定三星是全盘皆输了.
--译文审校 田建华
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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