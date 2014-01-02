三星市值五日蒸发近180亿美元

* 三星电子跌逾5%，因获利预估遭下调且韩元强劲

* 自上周来市值蒸发180亿美元，股价处在四个月低点

* 韩元跳涨至五年高点，打压现代和起亚等出口商

路透首尔1月2日 -韩国三星电子(005930.KS)股价周四下跌超过5%，至逾四个月最低。由于韩元汇率走强，分析师下调公司季度获利预估，另外该公司显示器业务利润率也降低。

周四三星电子股价一度下跌5.1%，创去年8月末以来最低。该股最终收低4.6%，为连续第五个交易日下跌，期间公司市值蒸发近180亿美元。

三星电子定于下周二公布10月-12月业绩。

据汤森路透I/B/E/S调查的40位分析师给出的均值，三星电子料公布10月-12月营业利润为创纪录的10.3万亿(兆)韩元，较上个季度增长1%。

不过StarmineSmartEstimate预计，三星季度营业利润料较上季下滑3.6%至9.9万亿韩元。StarmineSmartEstimate调查的分析师给出的预估最为精准。

“我们预计三星的营业利润将约为9.5万亿韩元，低于约10.2万亿韩元的市场预估均值。最大原因是韩元兑美元汇率，其次是有机电激发光显示器(OLED)的销售利润空间降低，”IBK Investment &Securities的分析师LeeSeung-woo表示。

有分析师指出，韩元走强对三星的元件业务获利而言尤为不利，因该部门主要用美元进行结算。

周四韩元兑美元升至2008年中期以来最高，市场人士预计汇率还将进一步走高，因近期数据显示经济在稳步复苏。

法国巴黎银行分析师PeterYu预计，韩元兑美元汇率每波动1%，三星元件业务的营业利润就会波动4%。他是较不看好三星获利的分析师之一。

他还估计，三星第四季获利将较前季降低14%至8.8万亿韩元，受韩元走强、一次性特别奖金支付以及智能手机元件销售疲软等因素影响。(完)

(编译 田建华/石冠兰 审校 艾茂林/王翔琼/白云)

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