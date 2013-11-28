三星营销一年砸钱140亿美元 但未必物有所值

路透首尔11月28日 -韩国三星电子(005930.KS)今年的广告和营销支出预计约为140亿美元，超过冰岛的国内生产总值(GDP)，但却不一定物有所值。

巨额投入为三星换来大量宣传机会，从电视电影广告、广告牌，体育赛场，到悉尼歌剧院和纽约无线电城音乐厅的艺术盛事，随处可见三星的身影。谷歌(GOOG.O)收购摩托罗拉手机业务的资金还不及三星的营销投入。

而三星对保持营销攻势也丝毫不加掩饰，该公司希望打造出像苹果(AAPL.O)那样雄心壮志的品牌。不过其投入的资金却不一定能达到预期效果。

上个月，由三星赞助在悉尼歌剧院举行了电影短片竞赛，胜出作品由于在一系列“幕后”视频中植入产品备受诟病。在英国，广受欢迎的ITV选秀节目--X-Factor因为(三星)产品植入而受到观众痛批，Twitter用户RyanBrowne写道：“这究竟是歌唱比赛，还是加长版的三星广告？”

今年稍早，三星在纽约发布最新Galaxy智能手机时，因为性别歧视而遭到抨击，其把女士们描绘的样子是嬉笑着谈论着珠宝和指甲油，男士们则讨论着新手机。而该公司在南非发布新冰箱和洗衣机时，也因为舞者穿着泳装而招致类似的批评。

“三星的行销过度侧重在包装它们想要的形象，即创新和领先群雄，”首尔大学商学院助理教授OhJung-suk表示。“这样的包装作法和消费者的实际反应之间存在落差，三星未能有效弭平，应该要更加一致。”

三星花在广告和促销上的支出相对于年营收的比重达5.4%，要比全球以营收计前20大公司的任何一家来得高。苹果的这一比例仅有0.6%，通用汽车(GM.N)为3.5%。

“当你的品牌没有明确的辨识度，一如三星的情况，那么继续投资或许是最佳策略，”品牌顾问公司Interbrand韩国业务主管MoonJi-hun表示。“但长期维持如此水平的行销支出，并不会带来更大的效益。以广告量来看，没有一家公司高过于三星，但我怀疑继续以这样的水平进行投资是否有效。”

三星在给路透的一份声明中表示，其将“继续利用品牌力量来维持增长势头，同时聚焦于优化营销活动的效率，”重申其联席CEO最近的言论。

三星联席CEO兼任移动业务负责人J.K.Shin近期对投资者表示：“我们的产品创新和营销策略让三星成为全球最受欢迎的智能手机品牌。现在我们将把这个最受欢迎的品牌打造成全球一线潮牌。”

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全球排名居前广告主 r.reuters.com/hys84v

营销支出/营收之比排名居前企业 r.reuters.com/cys84v

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**创新，而非效仿**

三星在“Next Big Thing”和“It's Time toChange”系列营销活动中强调，该公司的产品采用全球前沿技术，并且在某些尚未成熟的技术上宣称公司已做到“全球第一”。比如，三星只在韩国市场推出的可弯曲屏幕手机，以及成本高达近10,000美元的可弯曲屏幕电视机。

对于一家长期被外界视为效仿者的公司而言，成为创新者确实是一大卖点。

不过，尽管三星已成为世界最大的广告主，仅去年一年广告支出就高达43亿美元，但其全球品牌价值396亿美元仍不足苹果的一半。而根据Interbrand和广告研究商Ad Age的数据，苹果去年广告支出仅为10亿美元。

可以肯定的是，三星的移动产品线更为多样化，其移动产品、芯片和家用电器需要更多针对不同受众群体的营销。但巨额营销支出意味着三星需要说服消费者自己属于一线品牌。而苹果由于已经有了品牌认知度和声望，可以不必支付那么多。

“产品越强大越差异化，那么对广告支持的需要就越小，”研究机构Asymco创始人HoraceDediu谈到苹果的广告支出时表示。

三星为维护自身营销预算的合理性，可以指出自身在全球智能手机市场的领先地位--每出售三台智能手机就有一台是三星品牌，其市场份额是苹果的一倍多。三星凭借精明的广告嘲弄了苹果的拥趸，而对于分销渠道的大手笔投资强化了Galaxy品牌。

“Galaxy品牌确立了自己的位置，三星品牌现在比安卓或任何其他代工品牌都更为强大，只是除了苹果，”独立的科技与媒体分析师BenedictEvans表示。“最大问题是三星的品牌形象是拥有可靠质量的产品，而非差异化的优质产品，因此在不与苹果直接竞争的领域做得最好。”

三星与大量广告代理商有合作关系，包括Publicis Groupe (PUBP.PA)、InterpublicGroup (IPG.N)和MDC Partners MDZa.TO (MDCA.O)。

**Galaxy Gear智能手表**

三星在市场最新力推GalaxyGear智能手表，然而这款产品遭到了评论人士的一致批评。三星透过广告以及结合时装秀来大力推广GalaxyGear，但是该产品上市两个月以来，仅仅卖掉了80万支。相比之下，在9月末发布的Note3智能手机销量超过了500万台。此外，Galaxy Gear销售惨淡，购买Note的消费者当中只有五分之一的人也有买GalaxyGear。

三星并没有因此退却，而是承诺要为年底重要的假期购物季加大GalaxyGear宣传力度。因为三星希望能够引领可穿戴式装置市场，并证明自身的创新能力。

“或许三星比谁都清楚，Gear不会是一款主流产品。不过，他们仍然在试着传递出‘我们在这类技术领先市场’的信息。三星希望借此为自身品牌树立高科技企业的形象。”Interbrand的Moon表示。

三星口袋深远，光是第三季就录得96亿美元的营业利润，但仍在想尽办法俘获消费者的心。

三星本月为2014年巴西世界杯推出梦想足球行销活动，可透过Galaxy系列产品选择全球11位顶尖足球运动员，包括阿根廷球星梅西，为拯救地球和外星人比一场虚拟足球赛。(完)

(编译 洪曦; 审校 李婷仪)

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