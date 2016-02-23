三星电子计划出售旗下Samsung Medison的多数股份--媒体

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透首尔2月23日 - 韩国媒体ChosunBiz周二援引未确认身份的消息人士报导称，科技巨擘三星电子(005930.KS)计划出售旗下未上市医疗设备厂商Samsung Medison Co Ltd的多数股权。
ChosunBiz称三星电子将在3月正式启动出售Samsung Medison 68.5%股份的程序，而且公司已经开始寻找潜在的买家。报导称Samsung Medison的获利低迷是此项出售的背后动力。
报导未说明这些股份的售价多少。(完)
(编译 王洋; 审校 李春喜)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。