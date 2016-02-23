三星电子计划出售旗下Samsung Medison的多数股份--媒体

路透首尔2月23日 - 韩国媒体ChosunBiz周二援引未确认身份的消息人士报导称，科技巨擘三星电子(005930.KS)计划出售旗下未上市医疗设备厂商Samsung Medison Co Ltd的多数股权。

ChosunBiz称三星电子将在3月正式启动出售Samsung Medison 68.5%股份的程序，而且公司已经开始寻找潜在的买家。报导称Samsung Medison的获利低迷是此项出售的背后动力。

报导未说明这些股份的售价多少。(完)