三星集团继承人接任两个关键基金会的主席 暗示领导权移交

路透首尔5月15日 - 三星集团[SAGR.UL]周五宣布，继承人李在熔接替他的父亲李健熙担任两个关键基金会的主席，此举暗示该韩国最大综合企业领导权正在移交。

三星集团发言人称，李在熔将从5月31日开始，接替他的父亲担任Samsung Life Public Welfare Foundation和Samsung Foundation of Culture这两个基金会的主席。

三星内部人士称，自从李健熙一年前住院后，李在熔一直是集团的关键决策者。智能手机巨头三星电子(005930.KS)隶属于三星集团。

但是担任上述基金会主席，是李在熔首次从父亲手中接棒正式的领导角色，引燃外界预期在不久的将来三星集团的领导权将移交到下一代。

三星集团发言人拒绝对李在熔将何时担任集团董事长置评。(完)

(编译 杜明霞；审校 白云)

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