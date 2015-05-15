三星集团继承人接任两个关键基金会的主席 暗示领导权移交

英国政府料采取干预方案 在退欧后时期刺激工业复兴
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。
路透首尔5月15日 - 三星集团[SAGR.UL]周五宣布，继承人李在熔接替他的父亲李健熙担任两个关键基金会的主席，此举暗示该韩国最大综合企业领导权正在移交。
三星集团发言人称，李在熔将从5月31日开始，接替他的父亲担任Samsung Life Public Welfare Foundation和Samsung Foundation of Culture这两个基金会的主席。
三星内部人士称，自从李健熙一年前住院后，李在熔一直是集团的关键决策者。智能手机巨头三星电子(005930.KS)隶属于三星集团。
但是担任上述基金会主席，是李在熔首次从父亲手中接棒正式的领导角色，引燃外界预期在不久的将来三星集团的领导权将移交到下一代。
三星集团发言人拒绝对李在熔将何时担任集团董事长置评。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
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