焦点：三星电子誓言摆脱Note7危机 称移动业务获利第四季可回升

（更正：因英文原文有误，内文第二段中移动业务利润较上年同期锐减“96%”，非“98%”）

路透首尔10月27日 - 韩国三星电子(005930.KS)周四表示，将努力迅速走出盖乐世Note7造成的困境。受到Note7的拖累，三星电子第三季移动业务获利创下将近八年来最低。

第三季移动业务利润较上年同期锐减96%，不但创下2008年第四季来最低，还差一点就出现史上首度亏损。受此影响，公司整体获利也下滑至两年低点。

三星电子公布，7-9月季度营业利润为5.2万亿韩元(45.7亿美元)，符合其修正后的预估。该公司原预估营业利润为7.8万亿韩元，但之后调降预估以反映Note7召回所致的损失。

“展望第四季，公司预计在元件业务强劲表现的带动下，获利(较上年同期比较)将会好转，”三星声明稿称。

“移动业务获利预计将恢复到与2015年第四季类似的水平。”

第三季移动业务营业利润为1,000亿韩元。

智能手机及平板电脑获利一直是带动三星电子晋身全球科技巨擘的主要动力，去年在整体收益占比为38%。

三星电子表示，目标将是透过盖乐世S7手机和新的低阶机种提振第四季获利，争取让该季获利接近上年同期的2.23万亿韩元。

SK证券的分析师Kim Young-woo说，“尽管元件部门仍将保持强劲表现，但在明年第一季之前，我对三星电子移动业务的看法都不乐观。”

三星曾警告称，一直到2017年第一季，获利恐将进一步遭受31亿美元的冲击，手机业务获利几乎将笃定连续第三年下滑。

投资者现在预计管理层将出现人事改变和重整以应对Note7危机，而且也谨慎观察对三星其他品牌销售的长期影响。

三星股价在业绩公布之后上涨0.5%，大盘.KS11涨幅为0.4%。

**沮丧**

三星现在仍然不知道部分为用户更换过的Note7起火的原因，这让许多人感到沮丧。由于电池可能起火，三星最初召回了250万部Note7。

三星在财报中没有更多地说明此事。

熟悉情况的一名消息人士告诉路透，由于三星努力确保过热问题不会重演，新款Galaxy S智能手机研发速度放缓。这款手机预计在2017年3月发布。

该消息人士称，不太可能为了弥补Note7的销售损失而提前发布。这与一些投资者的观点相反，他们认为新款Galaxy S将会走快车道。

三星旗下元件部位的获利强劲，是第三季财报中的亮点。半导体部门第三季获利3.37万亿韩元，为2015年第三季以来最高。(完)