三星智能手机面临对手来势汹汹 需改变策略方能免于苦战

图为一名男子在首尔试用三星电子新推出的Galaxy 5智能手机。 REUTERS/Kim Hong-ji

路透首尔7月16日 - 一项调查显示，三星电子(005930.KS)在智能手机战场正节节败退，不但被中国低价手机挖墙角，高端机种也与苹果(AAPL.O)陷入苦战。时值苹果准备推出iPhone 6之际，这样的发展对三星电子实在不妙。

三星上周公布的第二季业绩初估远逊于市场预期，可能就要创下两年内最差季度获利，三星将此表现部分归咎于价格竞争，且在中国库存较高。

研调机构Counterpoint调查了35个总计销量占全球约90%的市场，结果显示，在5月上市已有八个月的iPhone 5s在5月销量为700万部，三星旗舰机种Galaxy S5同期销量约为500万部。这是Galaxy S5在3月底上市之后的第二个完整销售月度。

Counterpoint说，和Galaxy S4刚上市初期与苹果iPhone 5的较量相比，Galaxy S5的表现看似略逊一筹。当时Galaxy S4和iPhone 5每月销量均各有约700万部。这个数据是以零售销售端对消费者的销量来估算，而非业界惯用的制造商出货量。

Counterpoint分析师Tom Kang说，Galaxy S5的6月销量可能仍为约500万部。他表示，Galaxy S5的画质不如市场预期，而且是使用塑料外壳。

他在接受电话采访时表示：“他们犯了个错误，这个产品没有达到预期，他们正在付出代价...他们需要进步，忘掉失败的经历，专注于下一个产品。”

数据暗示，三星的问题不仅仅是其本月稍早披露的中低端产品库存增长的问题，要大很多。当时三星公布的第二季业绩初估值弱于预期。

三星拒绝评论Counterpoint的数据，也不透露Galaxy S5的出货数据，尽管4月三星高层表示，该款新的旗舰产品的表现预计会好于前一代。

三星在周三的一份电子邮件声明中称：“我们仍在强化自身产品的竞争力，方法是提升品牌口碑，强化产品线并提升新的尖端技术。”

研究公司Canalys的数据显示，2014年第一季三星的市场份额从一年前的20%下降至18%，而诸如中国小米、联想等厂商的份额却在增长。

分析师表示，S5等三星新产品并不足以吸引消费者以高于廉价手机的价格买单。廉价手机的质量也在快速改善。

“全球多数主流智能手机品牌目前都在与品牌疲劳作斗争，”Strategy Analytics分析师Neil Mawston表示，“消费者喜爱智能手机，但现在几乎所有的硬件、软件以及应用的外观、感觉或价格都一样。”

不过，苹果仍然有能力高价售出手机。该公司的iPhone 6手机预计最快将于9月发售，料将采用更大屏幕，从而侵犯三星曾经的重要优势。

Counterpoint数据还显示，尽管对新产品的期待日益增长，但苹果的智能手机销售仍显示出韧性。苹果将于本月稍晚公布会计年度第三季财报。

**市场放缓**

三星在2013年获利创纪录后，预计增长步伐会有所放缓。Strategy Analytics预计，今年全球智能手机出货量增速会从2013年的41%放慢至21%，而廉价智能手机加快增长也料将削弱利润率。

三星7月8日公布的第二季业绩初估显示，营业利润为7.2万亿(兆)韩元(约合69.6亿美元)，这令分析师感到意外。汤森路透I/B/E/S调查显示，50名分析师中有28名在三星公布业绩初估后下调了该公司全年获利预估。

韩国首尔市中心一家运营商商店的店员表示，他所在店面iPhone 5s和Galaxy S5的销量大致相当，尽管iPhone 5s自从10月就在韩国上市。

“iPhone的销量始终如一，区别在于它的设计，”这名店员称，他只希望说他姓Kim，因为未被授权对媒体发表言论。“Galaxy手机和LG手机的设计没什么区别。”

一些分析师称，三星应该忍痛全线降价，牺牲短期利润率来换取市场份额。另外的分析师则表示，三星应着眼于更加创新的变化，比如推出可弯曲设备。

Counterpoint的Kang表示，三星还可能需要考虑为高端产品设立一个新的品牌。

“Galaxy品牌已经弱化，因该品牌有100美元、200美元和300美元的手机，而苹果手机价格则为400美元或以上，因此三星甚至可能需要放弃Galaxy品牌，”他说。(完)

(编译 李婷仪/王洋/朱晓军/杜明霞；审校 田建华/于春红/艾茂林)

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