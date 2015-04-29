三星电子移动业务仍未走出利润困境

路透首尔4月29日 - 韩国三星电子(005930.KS)移动业务利润率得到了支撑，但怀疑论者称，随着推出成本高昂的旗舰盖乐世(Galaxy)智能手机，该公司盈利将面临新的考验。

根据周三公布的最新财报，三星移动设备部门1-3月营业利润率提升至10.6%，为三个季度最高；去年该部门获利占公司总获利的将近60%。分析师称，三星在印度等关键市场推出中档新机型的举措可能提升了营收。

去年三星移动业务获利下降了42%，因为来自高端和低端手机厂商的竞争都很激烈。三星被迫以大幅折扣清理库存，导致季度利润率自2010年以来首次降至单位数水平。

投资者希望，本月稍早上市的旗舰盖乐世S6新机型将帮助公司获利从2014年的水平反弹。三星寄望出货能刷新纪录。IBK Securities分析师Lee Seung-woo估计，今年4-6月移动部门利润率有望升至13.6%，盖乐世S6出货量将达2,200万部。

但有些分析师称，他们需要看到更多销售数据，才能判断利润率是否会继续上升。三星难以生产出足够的S6以满足需求，这可能是一个短期制约因素。三星还要应付高端手机厂商苹果(AAPL.O)的竞争，后者在截至3月28日的季度卖出6,120万部iPhone手机。

“第二季度表现应会略强于第一季，但我要看到具体的销售数据，才能判断手机业务获利是否会持续回升，”韩亚大投证券分析师Nam Dae-jong指出，最近三星股价疲软表明投资者仍比较谨慎。(完)

(编译 王颖；审校 张荻)

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