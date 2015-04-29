三星电子移动业务仍未走出利润困境

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透首尔4月29日 - 韩国三星电子(005930.KS)移动业务利润率得到了支撑，但怀疑论者称，随着推出成本高昂的旗舰盖乐世(Galaxy)智能手机，该公司盈利将面临新的考验。
根据周三公布的最新财报，三星移动设备部门1-3月营业利润率提升至10.6%，为三个季度最高；去年该部门获利占公司总获利的将近60%。分析师称，三星在印度等关键市场推出中档新机型的举措可能提升了营收。
去年三星移动业务获利下降了42%，因为来自高端和低端手机厂商的竞争都很激烈。三星被迫以大幅折扣清理库存，导致季度利润率自2010年以来首次降至单位数水平。
投资者希望，本月稍早上市的旗舰盖乐世S6新机型将帮助公司获利从2014年的水平反弹。三星寄望出货能刷新纪录。IBK Securities分析师Lee Seung-woo估计，今年4-6月移动部门利润率有望升至13.6%，盖乐世S6出货量将达2,200万部。
但有些分析师称，他们需要看到更多销售数据，才能判断利润率是否会继续上升。三星难以生产出足够的S6以满足需求，这可能是一个短期制约因素。三星还要应付高端手机厂商苹果(AAPL.O)的竞争，后者在截至3月28日的季度卖出6,120万部iPhone手机。
“第二季度表现应会略强于第一季，但我要看到具体的销售数据，才能判断手机业务获利是否会持续回升，”韩亚大投证券分析师Nam Dae-jong指出，最近三星股价疲软表明投资者仍比较谨慎。(完)
(编译 王颖；审校 张荻)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
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