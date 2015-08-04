焦点：三星辉煌不再 放下身段拯救手机市场份额

* 第二季三星利润率降至10.6%，上年同期为15.3%

* 奋力与苹果软件竞争

* 暗示第三季盖乐世S6手机价格降低

* 智能手机业务支撑半导体业务

路透首尔8月4日 - 过去四年来，三星电子(005930.KS)沐浴在盖乐世(Galaxy)智能手机成功的光环之下，在与苹果(AAPL.O)争夺高端手机市场的厮杀中，取得数以十亿美元计的获利。

对于这家韩国科技巨头来说，未来几年的日子将要暗淡许多。为了抵御中国的华为[HWT.UL]和小米[XTC.UL]在中低端市场的竞争，三星被迫降价，接受更低的手机业务利润率。

在三星放下身段接受现实的背后，是该公司不得不与低成本竞争对手使用同样的安卓操作系统的事实，而后者生产的手机性能越来越好。

“安卓高端手机生产商早就败局已定：只要低端硬体变得‘足够好’，就没有理由购买高端品牌，”台北Stratechery.com的分析师Ben Thompson表示。

尽管4月份推出了广受好评的盖乐世S6系列，但三星2015年第二季移动业务的利润率仍由上年同期的15.5%降至10.6%。[nL3S10A0CJ]

三星仍为全球最大智能手机制造商，但在该领域赚得最多的却是苹果。

尽管苹果公司上个财季的智能手机销售额低于市场预期，但据一些分析师预估，该公司当季仍将业内90%甚至更多的利润收入囊中。

三星上周称，将继续努力最大限度地提高盈利能力和市场份额，并透露计划新推大屏幕高端机以及经济型低价手机。

投资者及分析师称，该集团坚守持续创造现金流并推动配件销售的业务，这一决定是正确的。

但他们说以硬体而言，三星在高端市场将无法与苹果竞争。在缺乏突破瓶颈的重要技术下，三星将继续落后苹果。

“有些人似仍以为，产品只要做得好就会卖得好，但这个说法在盖乐世S6却不成立，”IBK Securities分析师Lee Seung-woo说。他预计今年三星移动部门利润率将下滑至9.3%，那是盖乐世S手机2010年问世之前的最低点。

**降价**

三星承认逆风迎面袭来，上周该公司表示为了提振第三季销售量，将“弹性调整”旗舰机种盖乐世S6和S6 edge的价格。三星7月时把S6 edge智能手机在韩国的零售价下调约10万韩元(85.46美元)。

该公司也计划在中低端市场推出更多具价格竞争力的产品。

野村分析师C.W. Chung表示，三星仍拥有规模经济，能比竞争对手维持更长时间，并称智能手机行业将面临与记忆芯片(晶片)行业类似的整合。三星目前在记忆芯片领域占据主导地位。

“最终存活下来的公司将前途无量，”Chung说。

野村预计，到2017年，智能手机市场的规模将从去年的2,760亿美元增至3,150亿美元，远远大于三星在角逐的DRAM和NAND记忆芯片市场。

另外，移动业务仍将是三星零部件业务的重要客户。在盖乐世S6等高端设备中使用自家的Exynos移动处理器和有机电激发光显示器(OLED)，不仅能增加其芯片和显示器销量，同时也是在向潜在客户打广告。

“当大家都去掘金的时候，生产牛仔裤和鹤嘴锄就成了赚钱的买卖；三星的半导体业务也正是这样从智能手机市场分得一杯羹的，”Chung说。(完)

(编译 李春喜/刘秀红/李婷仪/汪红英；审校 王颖/龚芳)

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