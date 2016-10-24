三星电子为韩国Note7用户提供加钱换新一代手机活动

路透首尔10月24日 - 三星电子(005930.KS)周一表示，将向韩国市场用盖乐世(Galaxy) Note7换盖乐世S7手机的客户提供手机更新换代活动。

三星在声明中称，用Note7手机换直屏或曲屏盖乐世S7的客户，可通过本次活动换成明年发布的S8或Note8智能手机。

三星称，要换成S8或Note8，用户需要支付盖乐世S7手机价格的一半。(完)