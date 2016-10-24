三星电子为韩国Note7用户提供加钱换新一代手机活动

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔10月24日 - 三星电子(005930.KS)周一表示，将向韩国市场用盖乐世(Galaxy) Note7换盖乐世S7手机的客户提供手机更新换代活动。
三星在声明中称，用Note7手机换直屏或曲屏盖乐世S7的客户，可通过本次活动换成明年发布的S8或Note8智能手机。
三星称，要换成S8或Note8，用户需要支付盖乐世S7手机价格的一半。(完)
(编译 王颖; 审校 李春喜)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。