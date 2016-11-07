三星电子宣布将为盖乐世S8手机配置AI助手服务

路透首尔11月6日 - 韩国三星电子(005930.KS)周日表示，将为即将上市的盖乐世S8(Galaxy S8)智能手机配置人工智能(AI)数字助手服务，希望有助于公司走出盖乐世Note7失败的阴影，实现产品的差别化。

三星电子10月时宣布将收购美国人工智能平台开发商Viv Labs，这家公司的经营者为苹果(AAPL.O)语音助手Siri的联合创始人。三星电子打算将该公司的人工智能平台Viv整合至盖乐世智能手机中，并将语音助手服务的范围拓展至家电及可穿戴高科技设备。

三星电子寄望借助S8手机让智能手机业务一扫颓势，此前Note7由于起火问题而停产，公司截至2017年第一季的三个季度内获利将因此而减少54亿美元。

投资者和分析师称，S8必须是一款强大的设备，惟此才能让三星重新赢得客户并重振盈利动能。

三星没有评论S8手机上的AI助手将提供哪些类型的服务。预计该手机将在明年初上市。该公司称，AI助手将允许客户无障碍使用第三方服务。(完)