三星电子宣布将为盖乐世S8手机配置AI助手服务

俄罗斯经济部称2017年或许无需全额动用储备基金 因油价上涨
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透首尔11月6日 - 韩国三星电子(005930.KS)周日表示，将为即将上市的盖乐世S8(Galaxy S8)智能手机配置人工智能(AI)数字助手服务，希望有助于公司走出盖乐世Note7失败的阴影，实现产品的差别化。
三星电子10月时宣布将收购美国人工智能平台开发商Viv Labs，这家公司的经营者为苹果(AAPL.O)语音助手Siri的联合创始人。三星电子打算将该公司的人工智能平台Viv整合至盖乐世智能手机中，并将语音助手服务的范围拓展至家电及可穿戴高科技设备。
三星电子寄望借助S8手机让智能手机业务一扫颓势，此前Note7由于起火问题而停产，公司截至2017年第一季的三个季度内获利将因此而减少54亿美元。
投资者和分析师称，S8必须是一款强大的设备，惟此才能让三星重新赢得客户并重振盈利动能。
三星没有评论S8手机上的AI助手将提供哪些类型的服务。预计该手机将在明年初上市。该公司称，AI助手将允许客户无障碍使用第三方服务。(完)
(编译 侯雪苹；审校 郑茵)
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路透东京1月13日 - 日本任天堂周五称，将于3月3日推出近四年来首个新款游戏主机Switch，美国售价为299.99美元，日本售价29,980日圆。
路透东京1月13日 - 亚洲股市周五下滑，但有望实现周线涨幅。美元料周线下跌，因特朗普未在两天前记者会上详述其刺激计划，令投资者大感失望。