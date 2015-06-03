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国际财经 | 2015年 6月 3日 星期三 14:22 BJT

三星今年拟在美韩推出移动支付业务 随后向中国欧洲扩张

路透首尔6月3日 - 科技巨头三星电子(005930.KS)周三称，今年稍晚在韩国和美国推出移动支付服务Samsung Pay，随后向中国和欧洲等市场扩张。

三星执行副总裁Rhee Injong在首尔的一次公司活动中对投资者称，公司考虑“9月”在韩国和美国推出这项移动支付服务，与公司下一代旗舰智能手机同时亮相。

他表示，三星还将南美和澳洲等地区推出该服务，但没有透露具体时间。(完)

(编译 王丽鑫；审校 李春喜)

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