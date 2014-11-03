三星称与微软的合作引起垄断问题--法庭文件

路透10月31日 - 一份法庭文件显示，三星称微软完成对诺基亚手机业务的收购之后，三星与微软有关Windows手机的合作将面临垄断问题。

周四的这份文件源于微软(MSFT.O)指控三星电子(005930.KS)违背业务合作协议的诉讼。这桩诉讼是微软今年稍早向纽约联邦法庭提起的，称三星仍欠微软690万美元利息，这部分利息是因三星推迟支付10亿美元专利使用费而产生的。

而三星则表示，微软4月份收购诺基亚违反了三星与微软2011年的协议。

周四的法庭文件显示，三星表示，公司于2011年同意向微软支付专利费，换取一项覆盖三星安卓(Android)手机的专利许可证。

但作为合作内容的一部分，三星还同意与微软开发Windows手机并与之共享商业机密信息。文件指，如果三星实现了一定的Windows手机销售目标，微软将降低专利权费用。

但微软的Windows手机未能从苹果和运行安卓系统的设备手中抢到太多市场份额。

文件称，微软收购诺基亚后，即在硬件方面成为三星的直接竞争对手，于是三星拒绝继续与微软共享敏感信息。三星表示，这样做可能会涉嫌违反美国反垄断法。

三星在文件中称，“作为竞争对手，这样做会有串谋嫌疑。”

微软在声明中称，公司“相信自己的理据充分”，会取得胜诉。

美国和其他国家的反垄断监管当局都已批准了微软收购诺基亚的交易。(完)

(编译 王颖；审校 白云)

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