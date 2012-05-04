三星发布最新款Galaxy SIII手机

5月3日，一名男子手持三星电子的Galaxy SIII智能手机，这是该公司于当日在伦敦新推出的机型。 REUTERS/Ki Price

路透伦敦/赫尔辛基5月3日电---三星电子(005930.KS)周四在伦敦发布新款最高端Galaxy智能手机,新机型触摸屏更大,处理器性能更强,与苹果(AAPL.O)iPhone的正面交锋进一步升级.

三星电子称,新款Galaxy SIII将於5月末起在几个市场发售,6月在全球上市.三星电子今年稍早取代芬兰企业诺基亚NOK1V.HE成为全球最大的手机制造商.

Galaxy SIII拥有4.8英寸触摸屏,800万像素摄像头,采用谷歌(GOOG.O)最新版本Android系统.

分析师称,预期当中的大规模营销活动及该机型的特征,可能足以令其大卖,不过很多分析师对此次发布并不兴奋.这款新机被标榜为伦敦2012年奥运会官方用机.

"这款新机并不是那种能征服消费者的夺人眼球的机型,"国际数据公司(IDC)分析师Francisco Jeronimo称.

三星移动业务产品策略主管Won-Pyo Hong称,公司预计Galaxy SIII销量将超过SII的逾2,000万部.

他接受路透采访时称,即便品牌知名度已然很高,仍会提高市场营销预算.

分析师称,鉴於Galaxy品牌知名度,运营商的销售支持和大规模营销活动,新机型给对手带来巨大挑战.

"苹果发布下一代iPhone之前还有四五个月时间,三星必须以Galaxy SIII好好利用这段时机,"CCS Insight分析师Geoff Blaber称.

三星发布第一季财报後,股价一度冲上历史高位,市值达到1,900亿美元,是日本竞争对手索尼(6758.T)的11倍.不过仍只有苹果市值的三分之一.(完)

--编译 王丽鑫;审校 程琳

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