三星电子发布新款曲面屏盖乐世Note手机

今年商业地产投资料增近8% 投资者寻求高回报--仲量联行
路透香港1月17日 - 国际物业顾问--仲量联行周二发表分析报告指出，2017年商业地产投资将保持活跃甚至回升，因机构投资者集中寻求回报率高的机会，直接投入商用物业，预料全球投资总额将按年增加7.7%至7,000亿美元。
路透首尔8月3日 - 韩国三星电子(005930.KS)周三发布新款盖乐世(Galaxy)Note智能手机，采用曲面屏和虹膜识别技术，希望保持销售势头。
三星是全球最大的智能手机制造商，公司预计1-6月移动部门获利同比大增49%，因旗舰盖乐世S7设备销量强劲，以及对产品线进行全面调整，淘汰不受欢迎的机型，保留数量较少但较受欢迎的新款中低端产品。
三星希望这款新款平板手机能帮助其在下半年继续重振其移动业务，不过竞争对手苹果(AAPL.O)新品上市可能会抢去一些风头。
三星盖乐世Note 7采用5.7英寸曲面屏。这款手机与盖乐世s系列采用类似设计，但屏幕更大，功能包括手写笔配件。抓握方式也进行了改善，更方便单手操作。
公司没有公布定价，但表示第一批将在8月19日上市，没有说明具体哪些市场。(完)
(编译 王丽鑫；审校 孙茉莉)
路透香港1月17日 - 国际物业顾问--仲量联行周二发表分析报告指出，2017年商业地产投资将保持活跃甚至回升，因机构投资者集中寻求回报率高的机会，直接投入商用物业，预料全球投资总额将按年增加7.7%至7,000亿美元。
路透首尔1月17日 - 韩国现代汽车集团周二宣布，计划未来五年将在美国的投资提高50%至31亿美元，并可能在美国建设一座新厂。现代是继特朗普威胁对进口汽车征税之后最新一家宣布在美国新投资计划的车企。
路透韩国世宗1月17日 - 韩国周二表示，希望在中韩货币互换协议于10月到期前延长该协议，即便因韩国决定部署美国反导系统而存在政治不确定性的背景。