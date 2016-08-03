三星电子发布新款曲面屏盖乐世Note手机

路透首尔8月3日 - 韩国三星电子(005930.KS)周三发布新款盖乐世(Galaxy)Note智能手机，采用曲面屏和虹膜识别技术，希望保持销售势头。

三星是全球最大的智能手机制造商，公司预计1-6月移动部门获利同比大增49%，因旗舰盖乐世S7设备销量强劲，以及对产品线进行全面调整，淘汰不受欢迎的机型，保留数量较少但较受欢迎的新款中低端产品。

三星希望这款新款平板手机能帮助其在下半年继续重振其移动业务，不过竞争对手苹果(AAPL.O)新品上市可能会抢去一些风头。

三星盖乐世Note 7采用5.7英寸曲面屏。这款手机与盖乐世s系列采用类似设计，但屏幕更大，功能包括手写笔配件。抓握方式也进行了改善，更方便单手操作。

公司没有公布定价，但表示第一批将在8月19日上市，没有说明具体哪些市场。(完)