芝加哥联储总裁埃文斯谨慎看待进一步升息 称政策成果远未达到通胀目标
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透首尔3月2日 - 韩国科技巨头三星电子(005930.KS)周四表示，已成立一个新的办公室，负责提高全球产品质量。该公司正努力试图从盖乐世Note7智能手机失败带来的打击中恢复元气。
该公司称，关联企业三星重工业(010140.KS)的总裁Kim Jong-ho将转到三星电子领导该团队。新的团队主要负责提高产品质量和制造流程。(完)
(编译 徐文焰；审校 龚芳)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。
韩国央行媒体官员称，货币政策委员会将指标利率维持在1.25%不变，未进行详细说明。韩国央行总裁李柱烈0220GMT将召开记者会。