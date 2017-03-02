三星电子将建立新的办公室 负责提高产品质量

路透首尔3月2日 - 韩国科技巨头三星电子(005930.KS)周四表示，已成立一个新的办公室，负责提高全球产品质量。该公司正努力试图从盖乐世Note7智能手机失败带来的打击中恢复元气。

该公司称，关联企业三星重工业(010140.KS)的总裁Kim Jong-ho将转到三星电子领导该团队。新的团队主要负责提高产品质量和制造流程。(完)