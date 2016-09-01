三星电子推迟盖乐世Note 7手机出货 因出现电池爆炸报道

路透首尔9月1日 - 科技巨头三星电子(005930.KS)周三称，推迟盖乐世(Galaxy)Note 7智能手机出货，因公司对该款手机进行额外的质量控制测试。

三星电子还称，已停止对韩国三大运营商的盖乐世Note 7手机出货；这三家运营商是SK电讯(SK Telecom)(017670.KS)、韩国通信(KT Corp)(030200.KS)和LG Uplus(032640.KS)。

“由于在对产品质量进行额外的测试，盖乐世Note 7手机的出货被推迟，”三星电子在给路透的声明中称。

该公司并未详述在针对何种问题进行测试，亦未说明对其他国家的出货是否受到影响。韩国媒体之前报道，有用户声称手机电池爆炸。

如果得到确认，质量控制问题或将沉重打击三星电子。随着竞争预计将日益白热化，这家全球最大的智能手机制造商指望盖乐世Note 7能助其保持下半年的销售势头。

现代证券在周四发布的报告中称，盖乐世Note 7的问题似乎与与模块或零部件有关，而此类“故障”应能很快解决。

目前暂不清楚何时能够恢复对韩国运营商的盖乐世Note 7出货。(完)