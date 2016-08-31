版本:
中国
国际财经 | 2016年 8月 31日 星期三 18:28 BJT

三星电子称盖乐世Note 7手机出货因品质检查测试而延迟

路透首尔8月31日 - 科技业巨擘三星电子(005930.KS)周三表示，旗下盖乐世Note 7高端手机出货因加强品质检查测试而延迟出货。

三星电子递交给路透的声明中，并未详细说明对该设备做哪些测试，也没提及在哪些市场推迟出货。

本地媒体报道指出，部分盖乐世Note 7用户反馈称，其手机电池发生爆炸。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐