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国际财经 | 2016年 10月 11日 星期二 13:41 BJT

三星电子有可能永久停售盖乐世Note7--报载

路透首尔10月11日 - 据韩国韩民族日报(Hankyoreh)周二引述未具名消息人士报导，继最新暂停销售及生产盖乐世Note7后，三星电子(005930.KS)有可能将永久停售该款智能手机。

报导称，三星电子可能会寻求通过盖乐世S7以及Note5机型来弥补Note7销售的损失。

三星电子未立即就该报导予以置评。(完)

(编译 刘秀红；审校 杜明霞)

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