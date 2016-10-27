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国际财经 | 2016年 10月 27日 星期四 08:32 BJT

三星电子执行软件更新 将韩国Note7手机充电量限于60%以内

路透首尔10月27日 - 三星电子(005930.KS)周四表示，将在韩国执行一项软件更新，以防止盖乐世(Galaxy) Note7智能手机电池充电超出60%。这是三星电子对已经召回、容易起火的Note7采取的最新安全举措。

三星电子表示，将依据监管机构的建议于10月28日1700 GMT执行软件更新。(完)

(编译 陈宗琦；审校 王颖)

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