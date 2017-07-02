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三星电子7月7日起将在韩国销售盖乐世Note7翻新机
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2017年7月2日 / 晚上11点58分 / 1 天前

三星电子7月7日起将在韩国销售盖乐世Note7翻新机

1 分钟阅读

路透首尔7月2日 - 韩国三星电子(005930.KS)周日表示，将从7月7日起在韩国开始销售翻新版的盖乐世Note7智能手机，使用了与造成去年起火事件不同款的电池。

三星电子声明稿称，将销售40万台名为“盖乐世Note7 Fan Edition”的手机，每台定价699,600韩元(611美元)，比原始版盖乐世Note7最初定价便宜约30%。这款手机是由那些被召回、未封存的盖乐世Note7手机、以及未经使用的盖乐世Note7元件所制造出来的。

三星表示，翻新版的盖乐世Note7电池容量将较原始版低，但已通过全球召回事件后所实施的新安全指标。

盖乐世Note7起火事件令三星电子营业利润蒙受逾50亿美元的损失，重创其声誉，但该公司后来成功推出盖乐世S8来扭转乾坤。

三星电子和独立机构进行的调查结果认为，电池是导致起火的唯一肇因。之后该公司在今年稍早就表示计划销售盖乐世Note7翻新机。

知情人士上个月对路透说，该公司将在8月下半月举行盖乐世Note8上市活动。

三星电子说将在稍晚决定是否在其他市场销售盖乐世Note7翻新机。该公司之前已表示不准备在美国和印度出售此产品。(完)

编译 李婷仪 审校 徐文焰

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