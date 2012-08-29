三星即将发布Galaxy Note 2

路透首尔8月29日电（记者 Miyoung Kim）---三星电子(005930.KS)周三晚些时候将在柏林电子展会上发布Galaxy Note 2。

近日，美国一家联邦法院裁决三星抄袭苹果iPhone的一些重要功能，判决该公司赔偿後者10.5亿美元损失。苹果随即寻求禁售三星八款手机，以便能尽快将官司胜利转化成切实可见的商业成果。

Galaxy Note仅次于三星旗舰产品Galaxy S，是三星第二畅销的智能手机，该产品不包括在可能在美国禁售的产品名单中，三星则希望借助这款升级产品消除苹果带来的阴霾。

NH Investment & Securities分析师Lee Sun-tae称：“Galaxy Note 2在设计上不会出现太大的创新变化，但功能会有所改进，使三星延续其强劲的销售动力。”

Galaxy Note 2外观预计会变得更薄，将采用目前产品稍大一点的5.5英寸显示屏，使用四核处理器，运行名为Jellybean的最新款谷歌(GOOG.O)安卓操作系统，手写功能也将有所改善。

三星3个月前刚发布了Galaxy S 3智能手机，这款手机销量已超过1,000万部，超越去年10月下旬发布的Galaxy Note。Galaxy Note在九个月内售出逾1,000万部。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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