三星电子盖乐世Note 7新机预购热销 全球供应吃紧

路透首尔8月24日 - 韩国科技业巨头三星电子(005930.KS)周三表示，日前甫推出的新款盖乐世(Galaxy)Note 7手机需求强于预期，导致全球供应吃紧，表明这款高档手机初步销售畅旺。

“盖乐世Note 7的预购结果远超出我们预估，部分市场的上市日期已经做了调整，”三星电子在一份声明中对路透表示。

三星电子押注这款顶级手机将有助于维持下半年业绩的销售与获利动能，即使苹果(AAPL.O)等对手准备在未来几个月推出新机。

虽然智能(智慧型)手机销售强劲，或让三星电子移动业务获利又一季表现稳健，但如果供应短缺的情况持续，营收可能无法达标。分析师与投资者已表示，三星电子去年已因曲面造型的盖乐世S6 edge手机供应不足付出代价。

三星电子表示，正努力提升产量，“尽快”满足需求，不过并未进一步说明。

“由于市场一直押注下半年从显示器到半导体产业获利都将回升，因此无论如何Note 7都将带来加分的作用，”KTB资产管理基金经理Lee Jin-woo表示。

“就三星以往的纪录而言，我认为供应问题会很快解决。”

三星电子周三盘中下跌2.02%，报1,653,000韩元。(完)