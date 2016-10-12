焦点：三星Note7出师未捷 其它安卓手机厂商料趁机抢夺地盘

焦点：短线空头在人民币保卫战中倒下 长线大空头毫厘未损
路透新加坡/伦敦1月13日 - 上个礼拜中国或许干掉了一些人民币短线投机者，但做空人民币的长期投资者仍然活着，而他们手中的火力要强劲得多。
路透10月11日 - 分析师表示，韩国三星电子(005930.KS)因发生数起起火事件之后停产盖乐世Note7，可能引发安卓智能手机厂商的份额争夺战。三星的遭遇为这些厂商提供了扩大自己地盘的罕见机会，但苹果(AAPL.O)不会捡到太大好处。
消费者购买智能手机时，通常是在苹果iOS与谷歌安卓两大操作系统之中进行选择。因此三星遇挫，将使LG电子及Alphabet(GOOGL.O)旗下谷歌等其它安卓手机厂商处于有利位置。LG电子与谷歌最近都推出了新款手机。
Jackdaw Research的分析师Jan Dawson表示，硬件问题不太可能改变用户对于软件系统的偏好。
“三星让高端智能手机市场主要系于安卓系统，”他说，“这造成一个略微较大的机会。”
尽管如此，在苹果公司最重要的主场--旧金山，一些消费者正在转而支持主队，对于这一整体性变化的预期推动苹果股价上涨。
“一些人可能已经在考虑换机，现在他们的机会来了，”旧金山Van Ness大街Sprint电子产品商店的售货员Robin Williams谈及一些消费者改换苹果手机时说。
TECHnalysis Research的Bob O’Donnell认为，苹果会从中受益，“但不可能全部通吃，因为苹果只有单一的一款产品。”
三星在9月初宣布召回250万部Note7手机，之前多次有报导称该手机发生起火现象。周二，该公司决定这款价格882美元的手机永久停产，这可能是科技史上代价最高的产品安全事故之一。
这对谷歌是好消息，该公司上周新推出Pixel智能手机，由此迈入硬件市场，这原本是三星等制造商争夺的地盘。由于三星的撤退，消费者将更加仔细地审视谷歌的手机。
分析师称，尽管商誉受损，但三星在高价智能手机销售方面仍具有竞争力。LG的V20智能手机直到本月底才会在美国市场登陆。谷歌旗下的Pixel手机直到10月20日才会出货，而且在美国市场只与威瑞森通讯(Verizon)这一电讯运营商合作。
Gartner研究分析师Tuong Nguyen称，“Pixel手机分销通路有限，”他认为除谷歌外，安卓手机厂商都因三星危机而受益最多。
O'Donnell称，对于希望立即找到盖乐世Note7手机替代品的消费者，最方便的做法可能是入手另外一部三星手机。他称，“人们不能把三星一笔勾销。”
苹果手机可能仍有表现的机会，尤其是在新安卓手机上市前。
旧金山一家T-Mobile的商店中，销售员Omar Arreola称，一些三星客户对于三星相当不满，以至于转而使用iPhone7。 他称，“他们相信这个品牌。”
图表： 三星智能手机市场份额 tmsnrt.rs/2cIVFP8
图表： 三星股价变动及时间表 tmsnrt.rs/2dYbAbc (完)
(编译 张涛/郑茵/于春红; 审校 戴素萍/张明钧)
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