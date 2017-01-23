三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）

(新增三星评论与背景)

路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子(005930.KS)周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。

在三个多月前，三星放弃了刚刚推出不久的Note7，导致公司营业利润骤降53亿美元，成为科技行业历史上最大的技术败笔之一。三星Note7原本被认为用来与苹果(AAPL.O)的iPhone竞争。

这是三星首次对导致Note7失败的原因给出解释，同时也排除了手机硬件和软件存在问题的可能。该公司称，未来将推出的产品不会再发生起火事故，包括即将面世的S8。

“我们要带着新的安全承诺前进。过去几个月的教训现已深刻反映在我们的工作流程和企业文化中，”该公司在声明中称。

虽然三星电子移动部门料已走出Note7事件阴霾，但投资者仍谨慎看待前景，因不确定Note7起火事件会给未来的旗舰产品销售带来何种影响。

“预计S8将在4月或5月上市，只要三星电子明确找出起火原因，消费者还是会愿意买，”Hi Investment分析师Song Myung-sup说。

三星电子IT暨移动通信事业部无线事业部部长高东真在记者会中表示，公司及独立第三方机构的调查发现，电池是造成Note7起火的唯一原因。

三星电子移动通信事业部主管高东真在首尔的简布会上对记者表示，该公司和独立机构的调查显示，电池是Note7起火的唯一原因。

尽管遭遇Note7的挫败，但三星电子估计其第四季营业获利将创下逾三年高点，受惠于芯片销售火爆。预估数据公布后，股价在本月创下纪录新高。

三星电子将在周二公布最终的获利数据。

图表：三星Note7危机 tmsnrt.rs/2dYbAbc (完)