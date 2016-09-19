中国发生的三星盖乐世Note7电池起火事件是外部热源所致

路透首尔/北京9月19日 - 韩国三星电子(005930.KS)周一称，中国发生的一起盖乐世(Galaxy)Note7电池起火事件是外部热源损坏手机所致。

三星的电池供应商Amperex Technology Limited今日早前表示，它调查了受损三星手机，并确定电池并非起火的直接来源。

三星本月早前宣布在全球召回Note7手机，因部分手机的电池存在起火隐患。(完)